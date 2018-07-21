(Görüntülü) Termik santraldeki göçükte ölen işçi toprağa verildi
MUĞLA'da Yatağan Termik Santrali’nde kömür bandının çökmesi sonrası göçük altında kalıp yaşamını yitiren Sezgin Kılıç (38), memleketi Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde toprağa verildi. Muğla'nın Yatağan ilçesinde Perşembe günü,...
21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:36
MUĞLA'da Yatağan Termik Santrali’nde kömür bandının çökmesi sonrası göçük altında kalıp yaşamını yitiren Sezgin Kılıç (38), memleketi Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde toprağa verildi. Muğla'nın Yatağan ilçesinde Perşembe günü, Yatağan Termik Santrali'nin kömür sevk kanalının çökmesi sonucu, göçük altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçiden Sezgin Kılıç'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Tuzlukçu ilçesine getirildi. Evli ve 1 çocuk babası Sezgin Kılıç'ın cenazesine ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Sezgin Kılıç'ın Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek için yıllık izine çıkmadığı belirtildi. Sezgin Kılıç'ın cenazesi Tuzlukçu Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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