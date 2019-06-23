(Görüntülü) Terme'de sağanak sele neden oldu (EK)- Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç röp
23 Haziran 2019 Pazar 02:41
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