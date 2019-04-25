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(Görüntülü) Temizlik görevlisinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, () İZMİR’in Buca ilçesinde, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Akçay'a görev başında otomobil çarptı. Akçay'ın ölümden döndüğü kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından...

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, () İZMİR’in Buca ilçesinde, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Akçay'a görev başında otomobil çarptı. Akçay'ın ölümden döndüğü kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, dün Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda yaşandı. Buca Belediyesi'nde temizlik görevlisi olan Murat Akçay'a çöp konteyneri boşalttığı sırada, otomobil çarptı. Akçay, otomobil ile park halindeki minibüs arasında kalarak, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan Akçay tedavi altına alındı. Murat Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaza anını saniye saniye kaydettiği görüldü. Görüntülerde, belediyeye ait çöp kamyonu kazanın olduğu noktaya geliyor. Yavaşlayan kamyondan inen Murat Akçay çöp konteynerine yöneliyor. Bu sırada arkadan gelen otomobili gören Akçay, kaçmaya çalışıyor ancak kaçamıyor. Otomobil ile park halindeki minibüs arasında kalıyor.

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