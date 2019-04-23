(Görüntülü) Tema Park'ın özel misafirleri 23 Nisan’ı kutladı

İSTANBUL,() – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İsfanbul Tema Park tarafından ‘Bütün Çocuklar Sevinsin’ sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 10’dan fazla dernek ağırlandı. Toplumsal bilinç ve farkındalık sağlama amacı taşıyan etkinlikte yüzlerce çocuk unutulmaz bir bayram yaşadı. İsfanbul Tema Park’ta gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İyilikhane Derneği, İnsan ve İrfan Vakfı, Marmara Çocuk Destek Merkezi, Kasımpaşa Çocuk Evleri, Emrullah Turanlı Çocuk Evleri, Eyüp Çekom, Galip Öztürk Çocuk Evleri gibi derneklerden yüzlerce çocuk katıldı. Toplumsal bilinç ve farkındalık sağlama amacını taşıyan etkinlikte çocuklar sınırsız eğlencenin ve eğlenirken de öğrenmenin keyfinin yaşadı. Orta öğrenim yaş grubundaki çocuklar parkın içerisinde bulunan eğlence aletlerinin keyfini çıkardılar. Ayrıca tarihi canlı olarak yaşayarak öğrendikleri İstanbul’un fethini insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası”, dünyanın bir numaralı oyun serisi Angry Birds ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyonlarıyla 23 Nisan’ı kutladılar. “ÇOCUKLAR İÇİN ADETA MUTLULUK GÜNÜ” Tema parkın misafirlerinden Ege Berk Demir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla duyduğu mutluluğu, “23 Nisan’ı seviyorum. Her yerde bayraklar var. Çok güzel ve eğlenceli oluyor” diyerek anlattı. 12 yaşındaki Lara Belis Demir de, “Bugün çocukların bayramı. Çok güzel bir gün. Çocuklar için adeta mutluluk günü” dedi. Tema Parkın minik misafiri 4 yaşındaki Elif Eylül ise herkesin 23 Nisan çocuk bayramını kutladı. İsfanbul Tema Park tarafından yapılan açıklamada, “Yıl boyunca geleceğe güvenle çocuklar yetiştiren derneklere kapımız açıktır” denildi.