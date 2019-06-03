Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?

(Görüntülü) Tema Park 100 bin ziyaretçi bekliyor

İSTANBUL, () / (KURUMSAL HABER) –   RAMAZAN Bayramı için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Geçen sene Ramazan Bayramı’nda üç günde yaklaşık 65 bin kişiyi ağırladık....

İSTANBUL, () / (KURUMSAL HABER) –


 

RAMAZAN Bayramı için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Geçen sene Ramazan Bayramı’nda üç günde yaklaşık 65 bin kişiyi ağırladık. Bu sene hedefimiz üç günde 100 bin rakamını devirmek. Bunun için yerimiz var, tüm ünitelerimiz ve hediyelik eşya mağazalarımıza hazırız" dedi.


 

Ramazan Bayramı boyunca İstanbul’da kalan özellikle çocuklu aileler ve gençler için bir eğlence seçeneği olan İsfanbul Tema Park, bayram ziyaretine hazır hale getirildi. Maceraperest aile roller coaster’ını yeni teması ile açtıklarını belirten İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, internetten alınan biletlerde ise yüzde 50 indirim yaptıklarını belirtti.


 

“BURASI BAYRAMDA BAMBAŞKA BİR YER OLUYOR”


 

Bu sene 7’nci sezonu yaşadıklarını dile getiren Direktör Tankut Tonger, “Tema parkımız Türkiye’nin ilk, İstanbul’un tek tema parkı. Dolayısıyla bu özelliğimizle gurur duyuyoruz. Yedinci sezonumuzu yaşıyoruz. Her bayram olduğu gibi bu sene de bayram coşkusu için tüm ünitelerimizle hazırız. Bayramlarda burası daha keyifli, eğlenceli, bambaşka bir yer oluyor. Geçen sene de 23 Nisan’da, 19 Mayıs’ta, Ramazan ve Kurban Bayramlarında çok keyifli zamanlar yaşadık” dedi.


 

“HEDEFİMİZ ÜÇ GÜNDE 100 BİN RAKAMINI DEVİRMEK”


 

2018’de 1 buçuk milyon misafir ağırladıklarını ifade eden Tonger, “Alışveriş merkezimizde bu rakam yaklaşık 20 milyondu. Bu sene bu rakamı 2 milyona taşımak istiyoruz, AVM kısmında da 25 milyon bandını aşmak gibi bir gayretimiz var. Geçen sene Ramazan Bayramı’nda ise üç günde yaklaşık 65 bin kişiyi ağırladık. Bu sene hedefimiz üç günde 100 bin rakamını devirmek. Bunun için yerimiz var, tüm ünitelerimiz ve hediyelik eşya mağazalarımıza hazırız” diye konuştu.


 

BİLETLERDE YÜZDE 50 İNDİRİM


 

Bayram için kampanya yaptıklarını da kaydeden Tonger, “Maceraperest dediğimiz aile roller coaster’ını yeni teması ile parkımıza tekrardan kazandırdık. Ayrıca bayram için her zamanki kampanyamızı biraz daha geliştirdik. İnternet sitesinden alınan biletlerde yüzde 50 indirim yaptık. Gelen misafirlerimiz yıl içinde sınırsız giriş sağlayan Yes Club kartını da tercih edebilirler” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328