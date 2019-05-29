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(Görüntülü) TEM ve D-100 Bolu geçişinde bayram tatili tedbirleri

RAMAZAN Bayramı tatili öncesi TEM yolu Bolu geçişinde olası kaza ve trafik yoğunluğunu önlemeye yönelik alınan tedbirler, üst düzeye çıkarıldı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde...

RAMAZAN Bayramı tatili öncesi TEM yolu Bolu geçişinde olası kaza ve trafik yoğunluğunu önlemeye yönelik alınan tedbirler, üst düzeye çıkarıldı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve meydana gelebilecek kazalar için önlemler alınmaya başlandı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yolculuklarını rahat ve güvenli yapmaları için Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler, hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak, kurallara uymaları yönünde uyarılacak. Ekipler, kazaları en aza indirmek için de güzergah üzerinde inceleme yaptı. Son 10 yılda meydana gelen kazaları inceleyen ekipler, en fazla kaza olan yerleri belirledi. Ekipler, tespit edilen bu yerlerde trafik uygulamalarını sıklaştıracak.

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, tedbirlerle ilgili olarak, "Bayram tatili öncesinde büro hizmetlerinde görevli tüm personelimiz denetim ekiplerine takviye edilerek, fiilen denetim hizmetleri yapacak. Trafik ekiplerimiz kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacak ve yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik çalışacaklar. Sadece kural ihlali yapan taşıtlar değil, diğer araçlar da durdurularak sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak, durdurulma nedeni anlatılacak. Sürücüler hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, takip mesafesini korumaları gibi konularda uyarılacak. Sürücülere 2 saatte bir 15 dakika mola vermeleri konusunda bilgilendirmelerimiz olacak. Terminal veya izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışına izin verilemeyecek. Terminallere giriş ve çıkış yapan tüm otobüs ve şoförleri denetlenecek. Otobüslerde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Özellikle sivil denetim konusunda uygulamamızı artıracağız" dedi.

RADARLI HIZ DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Aksoy, aşırı hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radarlarla hız denetimlerine ağırlık vereceklerini belirterek, "Uykusuzluk ve yorgunluk belirtisi gösteren sürücüleri araç dışına davet ederek dinlenmelerini sağlayacağız. Bu esnada yolculara da trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapılacak" diye konuştu.

 

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