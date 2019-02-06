Cengiz ÇOBAN -Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,()-TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Toplam 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.
(Görüntülü) TEM Sultanbeyli'de zincirleme trafik kazası (1)
Cengiz ÇOBAN -Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,()-TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Toplam 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Olay yerine polis ve sağlık...
06 Şubat 2019 Çarşamba 13:22
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