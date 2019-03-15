Hakan KAYA/İSTANBUL,() SARIYER TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
(Görüntülü) TEM Otoyolunda şüpheli paket alarmı (4)
Hakan KAYA/İSTANBUL,() SARIYER TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
15 Mart 2019 Cuma 16:36
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