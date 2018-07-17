Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,() TEM Otoyolu, Metris Kavşağındaki yol çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti gece saatlerinde trafiğe kapandı. Trafik akışı açık olan Edirne istikametinde bölünmüş yoldan sağlanıyor. Yol sabah saat 06.00'a kadar kapalı kalacak. Yarın gece de 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde yol trafiğe kapatılacak.
(Görüntülü) TEM Otoyolu Metris Kavşağı'nda Ankara istikameti trafiğe kapandı (2)
Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,() TEM Otoyolu, Metris Kavşağındaki yol çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti gece saatlerinde trafiğe kapandı. Trafik akışı açık olan Edirne istikametinde bölünmüş yoldan sağlanıyor. Yol sabah...
17 Temmuz 2018 Salı 09:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.