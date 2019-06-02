(Görüntülü) TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),() - RAMAZAN Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk devam ediyor. Uzuzn kuyrukların oluştuğu Bekirdere rampalarında araçlar yavaş ilerliyor.



Cuma akşamı TEM Otoyolu'nda başlayan trafik yoğunluğu dün gün boyu devam etti. Dün akşam saatlerinde 30 kilometreye varan araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu'nda, bugün de yoğunluk devam etti. Yolun 2 şeride düştüğü İzmit tüneller bölgesi ile İzmit Doğu gişeleri arasında yoğunluk yaşanırken, Bekirdere rampalarında araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi dışındaki bölgelerde ise trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

