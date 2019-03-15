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(Görüntülü) TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı (1) 

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()  TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler Mevkii Ankara İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Saat 10.30 sıralarında emniyetten şeridinde park halinde bulunan...

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,() 

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler Mevkii Ankara İstikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Saat 10.30 sıralarında emniyetten şeridinde park halinde bulunan bir kamyone bir panelvan minibüs arkadan çarptı. Minibüs içinde bulunan 3 kişi, minibüsün içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri minibüsteki yolculardan birinin öldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri ilk olarak cenazeyi çıkarmayı başardı. Minibüsteki 2 kişiyi çıkarma çalışmaları devam ediyor. 

 

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