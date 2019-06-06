(Görüntülü) TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - RAMAZAN Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.



Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için yola erken çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Çaydurt mevkiinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Ancak trafik durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun yarın artması bekleniyor.



