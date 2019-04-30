Ersan SAN / İSTANBUL TEM Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. 1 Kişi kamyonun altında sıkıştı. Sıkışan kişiye sağlık ekipleri serim bağlarken çıkarılmayı bekliyor. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken TEM Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
(Görüntülü) Tem'de Zincirleme Kaza; Yol Kapandı (1)
Ersan SAN / İSTANBUL TEM Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. 1 Kişi kamyonun altında sıkıştı. Sıkışan kişiye sağlık ekipleri serim bağlarken çıkarılmayı...
30 Nisan 2019 Salı 17:07
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