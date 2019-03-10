(Görüntülü) TEM'de zincirleme kaza kamerada

İSTANBUL, () TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, kazaya karışan bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza 3 Mart günü saat 13.15 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii İstanbul istikametinde yaşandı. İddiaya göre makas atarak ilerleyen bir araç nedeniyle 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Makas atarak ilerleyen araç ise kaza sonrası kaçtı. Kazada yaralanma yada ölüm yaşanmazken kazı anı kazaya karışan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
İSTANBUL, () TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, kazaya karışan bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.