(Görüntülü) TEM'de zincirleme kaza kamerada

İSTANBUL, () TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, kazaya karışan bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kaza 3 Mart günü saat 13.15 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii İstanbul istikametinde yaşandı. İddiaya göre makas atarak ilerleyen bir araç nedeniyle 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Makas atarak ilerleyen araç ise kaza sonrası kaçtı. Kazada yaralanma yada ölüm yaşanmazken kazı anı kazaya karışan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.