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(Görüntülü) TEM'de zincirleme kaza kamerada

İSTANBUL, () TEM  Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza,  kazaya karışan bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.  Kaza 3 Mart günü saat 13.15 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii  İstanbul...

İSTANBUL, () TEM  Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza,  kazaya karışan bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Kaza 3 Mart günü saat 13.15 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii  İstanbul istikametinde yaşandı. İddiaya göre makas atarak ilerleyen bir araç nedeniyle 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Makas atarak ilerleyen araç ise kaza sonrası kaçtı. Kazada yaralanma yada ölüm yaşanmazken kazı anı kazaya karışan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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