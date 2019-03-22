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(Görüntülü) TEM bağlantı yolunda kamyonun dorsesi devrildi, yol trafiğe kapandı

Ersan SAN/İSTANBUL, () TEM Hadımköy bağlantı yolunda bir kamyonun dorsesinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. TEM Hadımköy bağlantı yolu Büyükçekmece D-100 katılım kavşağında sunta yüklü kamyonun dorsesi devrildi. Kamyon...

Ersan SAN/İSTANBUL, () TEM Hadımköy bağlantı yolunda bir kamyonun dorsesinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. TEM Hadımköy bağlantı yolu Büyükçekmece D-100 katılım kavşağında sunta yüklü kamyonun dorsesi devrildi. Kamyon sürücüsü Remzi Çelik, kamyonu yeni aldığını ve kasa şasisinin çürük olduğunu belirterek, kazanın bu nedenle gerçekleştiğini ifade etti. Kaza nedeniyle TEM Hadımköy bağlantı yolu trafiğe kapandı, trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler devrilen dorseyi kaldırmak için çalışması sürüyor. Devrilen kamyonun dorsesi ve yoğunlaşan trafik havadan da görüntülendi.

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