Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza saat 11.30 sıralarında Hasdal Kemerburgaz yolu 3. Havalimanı istikametinde meydana geldi. 2 kamyon bir kamyonetin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
(Görüntülü) TEM bağlantı yolunda kamyon kazası:3 yaralı -1
Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza saat 11.30 sıralarında Hasdal Kemerburgaz yolu 3. Havalimanı istikametinde meydana geldi. 2 kamyon bir kamyonetin karıştığı...
08 Haziran 2018 Cuma 11:52
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