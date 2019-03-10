(Görüntülü) Tekneler yeni turizm sezonuna hazırlanıyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MARMARES'te, bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan gezi tekneleri, yeni turizm sezonu öncesi bakıma alındı. Teknelerin en geç 10 Nisan'da denize indirilmesi planlanıyor.



Marmaris'te tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alan günübirlik gezi ve mavi tur tekneleri, bakım ve onarıma alındı. Karaya çıkartılan 8 ila 26 metre uzunluğunda değişen teknelere, ustalar tarafından zımpara, boya ve bakım yapılıyor. Bazı küçük tekne sahipleri ile yılların eskitemediği kaptanlar, kendi bakımlarını kendi imkanlarıyla yapıyor. Uzunluğuna ve özelliklerine göre 15 gün ya da 1 ay süreyle yürütülen çalışmalar sonrası tadilattan çıkan tekneler, denize indirilecek.



36 yıldır, 14 metrelik günübirlik gezi teknesinin sahibi olan kaptan Ahmet Diler Ustaler, "Havaların iyi gitmesiyle her yıl bu aylarda teknelerimizi karaya çıkartır, ya kendimiz ya da ustalar aracılığıyla tadilatımızı yaparız. Özel marina ve çekek yerleri günlük kiraları çok pahalı olduğu için kullanılmayan limanlarda karaya çıkartarak çalışmalarımıza başlıyoruz. En geç 10 Nisan'da tüm tekneler denize indirilmiş olur. Bu ay sonunda Ortadoğulu turistlerin geleceği öğrendik ve elimizi çabuk tutuyoruz. Tekneciler olarak yaza hazırız. Umarım harcadığımız bakımların parasını kısa sürede çıkartırız" dedi.