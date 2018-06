(Görüntülü) Tekne kazasında kaybolan şarkıcıyı arama çalışmaları sürüyor

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL, () ŞİLE'nin İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan'ı (21) arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarını izleyen Özcan'ın ailesi ve yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor. Olaydan kısa süre sonra bölgeye giden Ömer Koç, yaşananları şöyle anlattı: "Sabah saat 07.30'da telefon geldi. Teknenin alabora olduğu yere gittim. Üç kişi taşların üzerine çıkmayı başarmış. Bir kişinin saçlarını gördüm ve hemen tekneye aldım. Ama artık yapacak bir şey kalmamıştı. Yaklaşık bir saat kayıp olan kardeşimizi aradık ama ne yazık ki ulaşamadık. Burası bir koy ama rüzgar almaz ama açığa çıktığınızda rüzgar olur ve arkadaşların denize çıktığı an ne yazık ki deniz dalgalıydı." Alabora olan teknede bulunan 5 kişiden Recep Gülyıldırım hayatını kaybetmiş, aynı teknede bulunan Levent Sarı, Ulaş Sarı ve Hasan Ekşi sağ olarak kurtarılırken şarkıcı Onur Can Özcan'a ise ulaşılamamıştı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. Aramalara bir helikopter de destek veriyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ekipleri, Şile Belediyesi Can Kurtaran ekipleri denizden ve havadan arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara çevrede bulunanlar da destek veriyor.