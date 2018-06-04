İSTANBUL, () ŞİLE'nin İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan'ın (21) cesedi bulundu. Dünden bu yana şarkıcıyı arama çalışmaları sürüyordu.
(Görüntülü) Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu (2)
İSTANBUL, () ŞİLE'nin İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan'ın (21) cesedi bulundu. Dünden bu yana şarkıcıyı arama çalışmaları sürüyordu.
04 Haziran 2018 Pazartesi 14:02
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