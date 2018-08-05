(Görüntülü) TEKİRDAĞ Tarih köylü kadınların elleriyle gün yüzüne çıkıyor
05 Ağustos 2018 Pazar 11:43
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