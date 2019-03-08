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(Görüntülü) Tekirdağ Emniyetinde Kan Bağışı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Kızılay Tekirdağ Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Emniyet müdürlüğü önünde gerçekleştirilen kampanyaya, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz,...

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Kızılay Tekirdağ Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Emniyet müdürlüğü önünde gerçekleştirilen kampanyaya, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ve müdürlükte görevli personel katıldı. Emniyet Müdürü Mustafa Aydın burada yaptığı konuşmada, Kızılay'a destek olmak için kan bağışında bulunduklarını belirterek, yoğun katılımla Türk Kızılay?ına destek verdiklerini ifade etti. Emniyetin, Türk milletinin sadece canıyla değil, kanıyla da yanında olduğunu ifade ederek kan veren polisler, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu aktardı.
Polisler, Türk Kızılayı Tekirdağ Kan Bağış Merkezi'nce İl Emniyet Müdürlüğü binasın önüne gelen otobüste gün boyunca kan bağışında bulunabilecek. Emniyet Müdürü Aydın, Vali Yardımcısı Şaşmaz ve Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın program öncesi emniyette görev yapan kadın polislere karanfil vererek  8 Mart Dünya Kadınlar Gününün kutladı.

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