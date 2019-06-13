Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

(Görüntülü) Tekirdağ'da polisin denizden çıkardıkları şaşırttı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin Marmara Denizi'nde yaptığı temizlik çalışmalarında, su altından lavabo, tabak, lastik, sandalyeler çıkarıldı. Süleymanpaşa...

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin Marmara Denizi'nde yaptığı temizlik çalışmalarında, su altından lavabo, tabak, lastik, sandalyeler çıkarıldı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, belediye ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 6 dalgıç, Marmara Denizi debinde temizlik çalışması yaptı. Süleymanpaşa sahilinde 6 dalgıç polisin sudan çıkardıkları ise görünleri şaşırttı. Suyun altından araç lastikleri, çelik tabak, lavabo, plastik sandalye ve çok sayıda pet şişe çıkarıldı. Toplanan çöplerin Süleymanpaşa sahilinde vatandaşlara sergileneceği belirtildi. Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Kenan Taşkın, "Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında belediye olarak bizlerde şuan bulunduğunuz alanda deniz kirliliğine dikkat çekilmesi amacıyla, valiliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile birlikte bu etkinliği yaptık. Çıkan atıkları hep birlikte gördük. Süleymanpaşa halkımıza bu konuda çevre duyarlılığı noktasında hep birlikte uyarılarımız olacak" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328