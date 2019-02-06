(Görüntülü) Tekirdağ'da, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın hayata geçirdiği, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' kampanyanın tanıtımı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla Türkiye'de hayata geçirdiği kampanyanın tanıtımı, Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Valisi Aziz Yıldırım, yaya güvenliğini çok önemli olduğunu belirterek, İnsana değer veren bir anlayışla hareket ediyoruz. İnsan her şeyden öncelikle her şeyden daha önemli. İnsan hayatta değer verebileceğimiz her şeyin önünde olan bir varlıktır. Bazen şunu yapıyoruz arabaya biniyoruz ehliyetimiz var ehil insansınız ehliyet veriliyor, arabaya biniyoruz yoldan geçene ya da karşıdan karşıya geçene kızıyorsunuz veya kendimiz yaya oluyoruz bu defa kurala uymayan sürücüye kızıyoruz. Onun içindir ki ister yaya olalım, ister sürücü olalım güvenliğe çok dikkat edelim. Birbirimize saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Bakın yayalarla olan trafik kazalarında son 1 yıl içerisinde 450'ye yakın insanımız Tekirdağ'da yaralandı. Bu 450 insanın acı çekmesi demek. Aslında bir taraftan da onları yaralayan da acı çekiyor, onlar da vicdan azabı çekiyor. İşte bunlarla karşılaşmamak için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hız kurallarına dikkat etmemiz lazım, yeşil ışık ya da kırmızı ışık konusuna çok, çok dikkat etmemiz lazım. Ama yaylalarımız da olur olmadık yerlerden yola in memeleri lazım. Avrupa'da şu var. Adımınızı attığınız anda, ama bu yaya geçitleri için geçerli yola adımınızı attığını zaman araba durmak mecburiyetinde bu kültürün bizde de yerleşmesi gerekiyor. Biz de bu kültüre sahip olmalıyız dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, trafikte öncelik yayanın etkinliğinin broşürlerini sürücülere dağıtarak yayalara dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.