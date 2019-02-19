Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti
Meteoroloji'den İstanbul'da kar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu

(Görüntülü) Tekirdağ'da kan ve kök hücre bağışına yoğun ilgi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi'nin birlikte organize ettiği 'öne çık, hayat kurtar' başlıklı kan ve kök hücre bağış kampanyasına belediye personeli ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Tekirdağ...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi'nin birlikte organize ettiği 'öne çık, hayat kurtar' başlıklı kan ve kök hücre bağış kampanyasına belediye personeli ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Tekirdağ Büyükşehir belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Kızılay'ın Lösemili hastalara destek olmak için ortaklaşa düzenlediği 'öne çık, hayat kurtar? kan ve kök hücre bağış kampanyası belediye binasının yanında oluşturulan seyyar çadır ve kan bağışı otobüsünde başladı. Kampanyaya yoğun başvuru olması memnuniyetle karşılandı.
Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi Başkanı Hamiyet Çizen, Başvurular gayet iyi oluyor. Yoğun ilgiden mutlu olduk. Bugünkü organizasyon özellikle kan ve kök hücre bağışlarının yaygınlaştırılması adına önemli bir çalışma gerçekleşecek. Katılım oldukça yoğun ve bu yoğunluğunda akşama kadar daha da artacağını düşünüyoruz. Akşam çıkacak sonuçları, kaç ünite kan ve kök hücre bağışlanmış. Bunu da sizlerle paylaşacağız dedi.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328