(Görüntülü) Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram kuyruğu
RAMAZAN Bayramı tatillerini Marmara Denizi'ndeki adalarda geçirmek isteyenler, araçlarıyla Tekirdağ sahilindeki feribot iskelesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini Marmara Denizi'nde bulunan Avşa, Erdek ve Marmara adalarında...
14 Haziran 2018 Perşembe 15:41
RAMAZAN Bayramı tatillerini Marmara Denizi'ndeki adalarda geçirmek isteyenler, araçlarıyla Tekirdağ sahilindeki feribot iskelesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini Marmara Denizi'nde bulunan Avşa, Erdek ve Marmara adalarında geçirmek isteyenler feribotların kalktığı sahilde uzun araç kuyruğu oluşturdu. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla feribotları kullanarak araçlarıyla Bandırma ile Avşa ve Marmara adalarına geçmek isteyen tatilcilerin araç kuyruğu zaman zaman 1,5 kilometreyi buldu. Trafik ve zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir alırken, tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında, sıranın kendilerine gelmesini bekledi.
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