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(Görüntülü) Tekirdağ'da aynı gece 2 ev yandı; Ev sahibi iş makinesiyle evini yıktırdı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, aynı gece iki evde yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı olayda evler kullanılamaz hale geldi. Evi yanan ev sahibi Ahmet Bayırlı, olay yerine çağırdığı iş makinesiyle evini yıktırdı.  Malkara'da ilk...

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, aynı gece iki evde yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı olayda evler kullanılamaz hale geldi. Evi yanan ev sahibi Ahmet Bayırlı, olay yerine çağırdığı iş makinesiyle evini yıktırdı. 
Malkara'da ilk yangın Pirinçeşme Mahallesi'nde Ahmet Bayırlı'ya (60) ait evde, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik kablosunun düşmesi sonucu çıktı. Çevredekiler, evden çıkan dumanı görüp ilk müdahaleyi yaparak, ardından durumu Malkara Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken ev sahibi Ahmet Bayırlı yanan evi çağırılan iş makinesiyle yıktırdı.
Rüzgardan dolayı kopan elektrik kablosunun evin üzerine düşerek şase yapması sonucu yangın çıktığını belirten Ahmet Bayırlı, Ev kullanılmaz hale geldi. Zaten biz bu evde oturmuyoruz. Öyle fazlalık eşyalarımızı koyduğumuz bir evdi. Allah'a şükür yangın başka bir eve sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelince bizde çağırdığımız iş makinesiyle evi komple yıktırdık. Çok şükür kimseye bir şey olmadı dedi.
Malkara'da ikinci yangın ise Kozyörük Mahallesi'nde Mehmet Kurt'a (47) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Evden çıkan dumanı görerek ilk müdahaleyi yapan çevredekiler,  durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangınların çıkış nedenini araştırıyor. 

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