TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 40 kaçak göçmen yakalandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göç ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerle ilgili il genelinde yürüttükleri çalışmalarda, yasa dışı yollardan yurtdışına geçiş ve düzensiz göç ile ilgili çalışmaları sıklaştırdı. Ekiplerin Çorlu ilçesinde düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışı geçiş hazırlığında olan 3'ü Afganistan 37'si Pakistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(Görüntülü) Tekirdağ'da 40 kaçak göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 40 kaçak göçmen yakalandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göç ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerle ilgili il genelinde...
25 Temmuz 2019 Perşembe 13:53
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