(Görüntülü) Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da polis tarafından durdurulan hafif ticari araçta 12 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri İ.G. yönetimindeki 34 BL 6804 plakalı hafif ticari aracı TOKİ uygulama noktasında durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca araçta şişme bot ve pompa ele geçirildi. Kaçak göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.