(Görüntülü) Tek oğlu şehit oldu, hayatını şehit çocuklarına adadı

ANKARA'da, polis eşi Ali Uslu'yu 1995 yılında bir kaza sonucu kaybeden Mürşide Uslu (52), tek başına büyüttüğü oğlu Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun da (27), 2 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olmasının ardından, hayatını şehit çocuklarına adadı. Şehit çocukları için düzenlenen etkinliklere katılıp onlara yardım eden Uslu, "Ölene kadar şehit çocuklarına yardım edeceğim, öldükten sonra bütün mal varlığımı şehit çocuklarına bağışlayacağım. Oğlumun şehit çocuklarına yurt yaptırma hayalini gerçekleştireceğim" dedi. Mürşide Uslu'nun polis eşi Ali Uslu, İstanbul'da görev yaparken 1995 yılında bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Uslu'nun babasız büyüttüğü tek çocuğu Uzman Çavuş Mahmut Uslu da 8 Şubat 2017 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit oldu. Şehit Uslu, Ankara'da toprağa verildi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 2017 yılı yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaretinde Uzman Çavuş Mahmut Uslu ile yan yana oturup sohbet etmişti. Yıldırım, Mahmut Uslu'nun telefonla aradığı annesi Mürşide Uslu'nun da yeni yılını kutlayarak, "Çocuklarınız bize emanet, burada iyiler" demişti. HAYATINI ŞEHİT ÇOCUKLARINA ADADI Oğlunu kaybettikten sonra yalnız kalan Mürşide Uslu, hayatını şehit çocuklarına adadı. Mürşide Uslu, şehit çocukları için düzenlenen etkinliklere katılıp onlara yardım ederek, hayatlarına dokunmaya çalışıyor. Oğlunun yatağına Türk bayrağı serip, odasının duvarlarını fotoğrafları ile donatan Mürşide Uslu, onun özlemini, şehit çocuklarıyla gidermeye çalıştığını söyledi. 'MAL VARLIĞIMI ŞEHİT ÇOCUKLARINA BIRAKACAĞIM' Mürşide Uslu, elinden geldiği kadar şehit çocuklarına yardım etmeye çalıştığını ifade ederek, "Üniversitede okuyan çocuklarım var, onların eğitimine katkı sağlıyorum. Ölene kadar şehit çocuklarına yardım edeceğim, öldükten sonra bütün mal varlığımı şehit çocuklarına bağışlayacağım. Tüm şehit çocuklarında Mahmut’u görüyorum. Benim Mahmut'um gitti; ama Allah bana binlerce Mahmut verdi. Onlar beni arar, sorar. Tanımadığım bir sürü evladım var." 'OĞLUMUN VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEĞİM' Oğlunun babasız büyüdüğünü belirten Mürşide Uslu, "Çocuğum 'Çok param olursa yurt yaptıracağım' derdi şehit çocukları için. Ben de çocuğumun vasiyetini devam ettirmek istiyorum. Yavrumun yarım kalmış hayallerine devam etmek istiyorum. Mahmut'um babasını kaybettiğinde 4,5 yaşındaydı. Baba sevgisini yıldızlarda arardı, en parlak yıldız babasıydı. Ben de şimdi onu yıldızlarda arıyorum. Herkeste oğlumun sevgisini, onun kokusunu arıyorum, şehit çocuklarında buluyorum" diye konuştu.