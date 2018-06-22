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(Görüntülü)Tek odada, 14 kişi yaşıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde oturan Nadide Balin, bir tarafı mutfak ve odunluk olan, tek odalı, derme çatma evde 8 çocuğu, evli kızı, damadı ve 3 torunuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. 8 yıl önce eşini kaybeden Balin, evlerinin PKK'lılara...

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde oturan Nadide Balin, bir tarafı mutfak ve odunluk olan, tek odalı, derme çatma evde 8 çocuğu, evli kızı, damadı ve 3 torunuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. 8 yıl önce eşini kaybeden Balin, evlerinin PKK'lılara yönelik hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için düzenlenen operasyonlar sırasında yıkıldığını, yerine bu evi yaptıklarını, 14 kişi burada yaşamaya çalıştıklarını söyledi. Yüksekova'da, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağı 78 gün sürerken, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki birçok ev ve iş yeri gibi Nadide Balin'in evi de kullanılmaz hale geldi. Bir süre kiralık bir evde oturan Balin Ailesi, geçim sıkıntısı yaşayınca yıkılan evlerinin yerine briket ve çamur kullanarak tek odalı bir ev yaptı. Elektriği ve suyu bulunmayan, bir tarafı mutfak ve odunluk halindeki evde, 14 kişi yaşamaya başladı. Derme çatma evde 8 çocuğu, evli kızı, damadı ve 3 torunuyla birlikte yaşam mücadelesi verdiklerini anlatan Nadide Balin, geçimlerini, kira bedeli olarak aldıkları para yardımı ve damadının inşaat işçiliğinden aldığı küçük kazançlarla sağladıklarını söyledi. Zor günler geçirdiklerini anlatan Balin, "Çok çaresiz kaldık. Yardımseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Düzenli bir evde, sağlıklı koşullarda yaşamak istiyoruz" dedi.

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