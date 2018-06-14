(Görüntülü) Tedavisi tamamlanan caretta'lar denize salındı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nce (DEKAMER) tedavisi yapılan ve uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta, uluslararası sulardan denize bırakıldı. Muğla'da çeşitli tarihlerde yaralı bulunan caretta caretta cinsi 3 deniz kaplumbağası, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki DEKAMER'de tedavi edildi. Sağlıklarına kavuşan ve 'Aysun İlkim', 'Birol Şenol' ve 'Ayfer' isimleri verilen caretta caretta'ların denize salınması için etkinlik düzenlendi. TCSG 27 Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Ayvaz, DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, Türk ve İtalyan bilim adamları ile görevliler etkinliğe katıldı. Uydu takip cihazı yerleştirilen, boyu ve kilosu ölçülen deniz kaplumbağaları, daha sonra araçlarla Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Ardından sahil güvenlik botuna alınan caretta caretta'lar, kıyıdan 30 mil açığa götürülüp, denize salındı. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yapılan çalışmalarla merkezin hem Türkiye'de hem de uluslararası alanlarda ismini duyurarak, önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. DEKAMER olarak deniz kaplumbağaları üzerine çeşitli araştırmalar yapmayı sürdürdüklerini belirten Kaska, "Bu çalışmayla kaplumbağanın denizden bırakılarak, kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiğini, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiğini uydu takip sistemiyle test ediyoruz. Uydu cihazı taktığımız bu dişi deniz kaplumbağaları 45, 47 ve 50 yaşında. Bu 3 hayvanın bundan sonraki göç yollarını takip ederek, bir sonraki yuvayı nerede yapacağını izleyeceğiz" dedi. Açıklamalarını sürdüren Prof. Dr. Kaska, "Uluslararası alanda göç eden, sınır tanımayan kaplumbağaları, biz Akdeniz'deki bütün ülkelerin işbirliğiyle korumuş olacağız. Uydu takip sistemini şu ana kadar 27 kaplumbağaya takmıştık. Uydu takip cihazı taktığımız caretta caretta'ları biz hep sahilden denize yolluyorduk. Şimdi değişik bir metot uyguluyoruz. DEKAMER'de ve İztuzu'nda yaptığımız bu çalışmalar, dünyada bir ilk olacak çalışmalar. Kaplumbağaları denizin ortasından, uluslararası sulardan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yardımıyla doğal ortamlarına saldık. Kaplumbağanın nereye, nasıl göç edeceğini bu sayede görmüş olacağız" dedi. Prof. Dr. Kaska, veriler elde edildikçe kaplumbağaların nerede dolaştığı, ne kadar hızla göç ettiği gibi bilgilerin bilim dünyasına ışık tutacağını, çalışmanın uluslararası sularda yapılması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını da vurguladı.