(Görüntülü) Tedavisi tamamlanan 2 yavru baykuş doğaya salındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaralı halde bulunan 2 yavru baykuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.



Alanya'da farklı tarihlerde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirilen yavru baykuşlar, tedaviye alındı. Baykuşlardan birinin tedavisi yaklaşık 7 ay, diğerininki 3 ay sürdü. Tedavileri tamamlanan baykuşlar Cikcilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda doğaya salındı.



Alanya Doğa Koruma Milli Parklar mühendisi Mevlüt Kodal, "Yuvasından düşen ve vatandaş tarafından kurumumuza ocak ve mayıs aylarında getirilen baykuşlar, belediyemiz veteriner hekimliğine teslim edildi. Rehabilitasyonu tamamlanan kuşlarımız doğal ortama salındı" dedi.



Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz da "Baykuşlarımız artık kendi başlarına hayatta kalabilecek düzeye geldi. Biz de kendilerini doğaya saldık" diye konuştu.

