ANKARA () - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1’e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.
(Görüntülü) TCG HEYBELİADA'dan Açık Deniz Petrol Platformu DEEPSEA METRO-1'e refakat
ANKARA () - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1’e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.
22 Şubat 2019 Cuma 10:58
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