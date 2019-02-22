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(Görüntülü) TCG HEYBELİADA'dan Açık Deniz Petrol Platformu DEEPSEA METRO-1'e refakat

ANKARA () - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1’e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.

ANKARA () - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1’e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.

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