(Görüntülü) TCG Anadolu, bu yıl suya indirilecek

ANKARA,()Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin, 2019'un ilk çeyreğinde suya indirilmesinin öngürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, kendi sosyal medya hesaplarından çok maksatlı amfibi hücum gemisine ilişkin görüntüleri de paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK envanterinde yer alan en büyük deniz platformu olacağı belirtilen savaş gemisine ilişkin görüntüler paylaşıldı. Yapımı devam eden geminin, 2019 yılının ilk çeyreğinde suya indirileceği belirtildi. Deniz Kuvvetlerinin 'amiral gemisi' olarak nitelendirilen gemi, 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip olacak. TCG Anadolu gemisi için 1 Haziran 2015'te sözleşme yürürlüğe girmişti. TCG ANADOLU GEMİSİ HAKKINDA Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekât alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu (Arap Yarımadasının kuzeyi, Hindistan'ın batısı) ile Atlantik Okyanusu (Avrupa'nın batısı, Afrika'nın kuzeybatısı)'nda kullanılabilecektir. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, 1 Amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek ve envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacaktır. Ayrıca, F-35B gibi dikey iniş ile kısa mesafede kalkış yapabilecek taktik uçaklarında konuşlanabileceği TCG ANADOLU ile Türkiye Cumhuriyeti bölgesel güç aktarım kabiliyetini, orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecektir. TCG ANADOLU, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir revir/hastaneye sahip olacak ve insani yardım operasyonlarında Hastane Gemisi olarak görev yapabilecektir. Tam yüklü deplasmanda 27,436 ton ağırlıkta ve 231 metre boyunda inşa edilmesi planlanan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde yer alan en büyük deniz platformu olacaktır.