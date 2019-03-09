(Görüntülü) TBMM’nin ilk kadın itfaiyecisi

Ankara'da TBMM İtfaiyesi'nde Merve Erbay (21), tek kadın itfaiyeci olarak görev yapıyor. 29 erkek meslektaşı ile görev yapan Merve Erbay, "Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes bu işi yapabilir. Kadınlar kendilerine güvenmeli bu konuda. Bir erkek işi gibi görüyorlar; ama değil. Meclis'in tek kadın itfaiyecisi olmaktan gurur duyuyorum" dedi



Çocukluğunda itfaiyeci olan amcası ve kuzenini ziyaret ettiğinde itfaiye aracına binip gezen Merve Erbay, sağlık eğitimi aldığı halde hayallerinin peşinden gidip itfaiyeci olmayı seçti. Ankara Büyükşehir Belediyesinden itfaiye yeterlilik sertifikası aldıktan sonra TBMM’nin itfaiye personel alım ilanını gören Erbay, annesinin karşı çıkmasına rağmen babasının desteğini arkasına alıp başvurusunu yaptı.



BAŞVURAN TEK KADIN OLARAK SEÇİLDİ



Başvuran tek kadın olarak sınavlardan başarıyla geçen Erbay, 8 ay önce TBMM'nin ilk kadın itfaiyecisi oldu. Erbay, 29 erkek meslektaşı ile TBMM İtfaiyesinde görev yapıyor. Erbay, mesai arkadaşlarıyla birlikte Meclis yerleşkesinde olası yangın vakalarına karşı zaman zaman eğitim ve tatbikatlar yaparak kendilerini hazır tutuyorlar.



Erbay, kadınların bu alanda kendilerini geri çektiğini söyleyerek, "Bir erkek işi gibi görüyorlar; ama değil severek yapıyorum. Meclisin ilk ve tek kadın itfaiyecisi olmaktan gurur duyuyorum. Aldığım geri dönüşler sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum, gerek vekiller olsun gerek buradaki çalışan personeller olsun çok güzel karşılıyorlar, çok olumlu geri bildirimler alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor" dedi.



İTFAİYECİLİK İÇİN KADIN ERKEK AYRIMI YOK



Erkek meslektaşlarıyla uyum içinde çalıştığını anlatan Erbay, şöyle konuştu:



"Buradaki ekip zaten saygılı ve birbirleriyle sevgi içerisinde geçinen bir ekipti, ben gelince tabi işler bir kadının erkek ortamına girmesi daha bir değiştiriyor insanları. Bu bir ekip işi. Bu mesleği yaparken kadın ya da erkek ayrımı gözetmiyorum. Kendine güvenen tüm kişilerin yapabileceği bir meslek. Bir ekip işinde iyi bir yetenek, tecrübe ve bilginin bir arada olması gerektiğine inanıyorum. Bu şekilde tüm olaylara müdahale edebilirsiniz. Kendime her alanda güveniyorum bu konuda. Meslekte kadınlar azınlıkta. Ama cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes bu işi yapabilir. Kadınlar kendilerine güvenmeli bu konuda. Erkeklerin sayısı daha fazla; ama kadınlar da yok değil, birçok belediyede gerek kurumlarda kadınlar da var."



Erbay, TBMM'de yaşadığı ilginç bir olayı da anlatırken, "Yangın alarmı verilmişti. Olay yerine gittiğimizde 'bir ısı ya da dumana maruz kaldınız mı?' diye sorduğumda 'sen kimsin?' dediler 'İtfaiyeciyim' dediğimde şaşırmışlardı. Ama zamanla alıştılar bana, şimdi yadırgamıyorlar" dedi.