(Görüntülü) TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimize, geleceğimiz bakımından güveniyoruz (3)

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TRAKYA ÜNİVERSİTESİ'NDE AÇILIŞA KATILDI TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İpsala Keşan ve Uzunköprü ilçelerinin ardından Edirne il merkezinde Trakya Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi’nin...

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ'NDE AÇILIŞA KATILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İpsala Keşan ve Uzunköprü ilçelerinin ardından Edirne il merkezinde Trakya Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi’nin yenilenen 6 blok ve 10 farklı ünitesi ile Kalkınma Ajansı ortaklığında Karaağaç Yerleşkesi’nde hayata geçirilen Şerbet Evi’nin açılış törenine katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi’nin tarihi bir gün yaşadığını belirterek, Şentop’un Trakya’nın temsilcisi ve sevdalısı olduğunu söyledi. Tabakoğlu, Şentop’un Trakya Üniversitesi’ne her zaman destekçi olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, törende yaptığı konuşmada dünya tarihinde önemli kırılma noktaları olduğuna dikkat çekerek, tarihte her zaman diliminin aynı olmadığını söyledi. 3’üncü bin yılın başlangıcının dünya tarihinde önemli bir yeri olacağının altını çizen Şentop, insanlık tarihinin en önemli olaylarının tarım devrimi, imparatorlukların ortaya çıkışı ve sanayi devrimi olduğunu ifade etti. Yeni Zelanda'daki saldırıya değinen Şentop, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının arttığını söyledi. Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve yeni dünya düzeninde iddiaları bulunduğunu belirten Şentop, bu nedenle dünyada Türkiye’ye karşı düşmanlığın da arttığını söyledi. Avrupa’da İslam düşmanlığı besleyen bir iklimin etkili olduğunu ifade eden Şentop, İslam ve Türkiye düşmanlığı içeren unsurların giderek arttığına dikkat çekti. Şentop, dünyada adaletsizliğe uğrayan halkların ise Türkiye’ye destek verdiğini söyledi. Dünyada yaşayan tüm Müslümanlar için Türkiye’nin farklı bir konumu olduğunun altını çizen Şentop, yeni dünya düzeninde Türkiye’nin kurucu bir faktör olmak için mücadele ettiğini söyledi.

 

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