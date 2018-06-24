TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, oyunu Çankaya İlkokulu'nda kullandı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak için Çankaya İlkokulu'na geldi. 1146 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa gelen Kahraman, bir süre vatandaşlarla birlikte sırada bekledikten sonra oyunu kullandı. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kahraman, "Hayırlı olsun. Tarihi bir seçim. Her seçim önemli ve sandık ne derse o olacak. Türkiye, demokrat bir ülke olarak, Cumhuriyet devleti olarak ilelebet yola devam edecek. Herkes için, ülkemiz için hayırlı olsun. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.
(Görüntülü) TBMM Başkanı Kahraman oyunu kullandı (2)
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, oyunu Çankaya İlkokulu'nda kullandı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak için Çankaya İlkokulu'na...
24 Haziran 2018 Pazar 12:47
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