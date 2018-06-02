(Görüntülü ) TBMM Başkanı Kahraman: Haçlı duvarını birlikte aşacağız
02 Haziran 2018 Cumartesi 19:29
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Alpaslan bebek için uygun ilik aranıyor
- 2"Günde 20 dakika güneş ışığı...
- 3Kalbinde üç odacık olan Eray bebek, ameliyatla...
- 4Minik Sedat'ın görmesi için hayırseverler...
- 5(Görüntülü) İnşaat işçisinin organları...
- 6(Görüntülü) "Yediklerinizin 4’te...
- 7TÜRK BİLİM İNSANLARININ ÇALIŞMASI...
- 8İnşaat işçisinin organları 3 kişiye...
- 9"Yediklerinizin 4’te 1’ini azaltarak...
- 10"Yediklerinizin 4’te 1’ini azaltarak...
- 1Uğur Okulları bölüm başkanları LGS'yi...
- 2"LGS'nin belirleyicisi matematik...
- 3"LGS'nin belirleyicisi matematik...
- 4(Görüntülü) Kanser tedavisi gören Furkan,...
- 5(yeniden) İstanbul'da LGS heyecanı
- 6(Görüntülü) Manisa'da 15 bin 700...
- 7(Görüntülü) Gaziantep'te LGS heyecanı
- 8Kanser tedavisi gören Furkan, LGS'ye...
- 9Diyarbakır'da öğrenci ve velilerin...
- 10(Görüntülü) Sivas'ta öğrenci...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Yolunu kaybeden şahin eve girdi
- 2Samsun'da kamyonet traktöre çarptı:...
- 3İzmir'de tramvay ile otomobil çarpıştı
- 4DHA YURT - ALPASLAN BEBEK İÇİN UYGUN...
- 5(Görüntülü ) Bisiklet sevdalıları,...
- 6(Görüntülü ) HDP'li Buldan: AKP'nin...
- 7(Görüntülü ) Cumhurbaşkanı adayı...
- 8(Görüntülü ) Cumhurbaşkanı adayı...
- 9(Görüntülü ) Ümraniye'de feci...
- 10(Görüntülü ) Cumhurbaşkanı adayı...
- 11(Görüntülü )Cumhurbaşkanı adayı Akşener...
- 12Alpaslan bebek için uygun ilik aranıyor
- 13(Görüntülü ) Fenerbahçe Olağan Seçimli...
- 14(Görüntülü ) Giresun'a şehit ateşi...
- 15(Görüntülü ) TBMM Başkanı Kahraman:...
- 16(Görüntülü ) CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM...
- 17(Görüntülü ) Bakan Özhaseki, Ülkemizin...
- 18(Görüntülü ) Bakan Özhaseki, "...
- 19(Görüntülü ) Bakan Zeybekci'den...
- 20Kazada ölen Eray'ın ağaca bağlanan...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:10
|05:27
|13:13
|17:13
|20:39
|22:36