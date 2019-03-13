(Görüntülü) Tavus kelebeği, görenleri şaşırttı
AYDIN'da kanat açıklığı ve boyu yaklaşık 15 santimetre olan 'tavus kelebeği' olarak bilinen kelebek, görenleri şaşırttı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli personel Erhan Öztürk, çiçek fidelerinin...
13 Mart 2019 Çarşamba 17:38
AYDIN'da kanat açıklığı ve boyu yaklaşık 15 santimetre olan 'tavus kelebeği' olarak bilinen kelebek, görenleri şaşırttı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli personel Erhan Öztürk, çiçek fidelerinin yer aldığı bölümde dolaşırken, kanat açıklığı ve boyu yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda olan üzeri benekli tavus kelebeği gördü. Kelebeği görünce şaşıran Öztürk, cep telefonuyla görüntüledi. Kelebeğin ayak kısmındaki tırnaklar da uzunluğuyla dikkat çekti. Bir süre sonra uçan kelebek, kayıplara karıştı. Öztürk, kelebeğin video ve fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bahar aylarında kelebeklerin daha sık görüldüğünü belirten Ertan Öztürk, "Kelebeği gördüğümde çok şaşırdım. Hayatım boyunca ilk kez bu kadar büyük bir kelebek gördüm" dedi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.