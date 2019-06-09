Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, dönüş yolundaki tatilcilerin geçiş yaptığı TEM yolunun Bolu geçişinde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Ramazan Bayramı tatilini farklı kentlerde geçirenlerin dönüşleri, son gün de sürdü. Tatilin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri, kazaya karışan ve arızalı araçlar nedeniyle trafikte oluşacak aksamalara karşı hazır bekliyor.
(Görüntülü) Tatilin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde trafik akıcı
Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, dönüş yolundaki tatilcilerin geçiş yaptığı TEM yolunun Bolu geçişinde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Ramazan Bayramı tatilini farklı kentlerde...
09 Haziran 2019 Pazar 15:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.