Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), ()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle tatile gidemeyenlerin alternatifi, mesire alanları ve parklar oldu. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok kişi memleketlerine veya tatil beldelerine giderken, Keşan'da kalmayı tercih edenlerin alternatif adresi mesire alanları ve parklar oldu. 9 günlük tatili fırsat olarak değerlendirenler, piknik alanlarını doldurdu. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi Parkı ile Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Dokuz Dere Barajı mevkiinde piknik yapan aileler mangal yakmakla uğraşırken, top oynayan ve salıncaklara binen çocuklar gönüllerince eğlendi. Hava sıcaklığı gündüz 30 dereceye kadar ulaşırken, parklar, akşam serinlemek isteyenlerin de uğrak yeri haline geldi. Parklar ayrıca düğün fotoğrafı çektirmek isteyenler içinde açık hava stüdyosu oldu.
(Görüntülü) Tatile gidemeyenlerin alternatifi piknik alanları oldu
Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), ()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle tatile gidemeyenlerin alternatifi, mesire alanları ve parklar oldu. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok kişi memleketlerine veya tatil beldelerine giderken,...
08 Haziran 2019 Cumartesi 10:33
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