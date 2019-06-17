(Görüntülü) Tatile çıkmayan öğrenciler meslek öğrenip, para kazanıyor

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim gören öğrenciler, okulların tatil olmasına rağmen, atölyelerde çalışarak mesleklerini daha iyi öğrenip, aynı zamanda para da kazanarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.



Eğitim öğretim sezonunun sona ermesiyle birlikte karnelerini alan Metal Teknolojisi ile birlikte Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencileri, tatile girmeyip, okul atölyesinde 8 saat süreyle çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencileri çalışma yerlerinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Öğrencilerimiz çalışarak hem öğreniyorlar hem de kazanıyorlar. Şu anda buradaki her bir öğrencimiz aylık, 700- 900 lira arasında aylık aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Kendi okullarında üreterek hem harçlığını çıkartıyor, aynı zamanda gerçek iş ortamında mesleğini kaliteli bir şekilde öğreniyor. Buradan mezun edeceğimiz öğrencilerimiz, bu işi hakiki manada öğrenmiş şekilde mesleğe adım atacaklar. Önceden biraz teoriğe kaçılıyordu ama artık meslek liselerimizde üretime, uygulama yapılmasına, yaparak ve yaşayarak öğrenmesine önem veriyoruz. Meslek lisesindeki çocuklarımız hem ahlaki hem de mesleki manada eğitim alıp çok iyi bir noktaya gelmekteler" dedi.



Metal Teknolojisi Alan Şefi Salih Yünlü de 2019 yılında başlanılan döner sermaye işletmelerinde Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim araçlarının tedarik edilmekte olduğunu söyledi. Salih Yünlü şöyle devam etti:



"Şu anda Sağlık ve Sosyal Bilimler Lisesi'nin ranza ve yemek masasını imal ediyoruz. Mobilya bölümümüz çalışma ve etüt masalarını ve dolapları yapmaktalar. Bizler de burada öğrencilerimize hem eğitim veriyoruz hem de aile bütçelerine katkı sağlıyoruz. Okullar tatil olmasından dolayı her gün çalışmamızı sürdürüyoruz. Günde 8 saat çalışarak elimizdeki işleri bitirip, yeni işlere başlamayı planlıyoruz."



Meslek liseli Servet Işık ve kerem Karamanoğlu ise hocalarının gözeriminde mesleklerini öğrenerek aynı zamanda para kazanıp aile bütçesine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.



