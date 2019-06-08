RAMAZAN Bayramı tatilinden dönenler TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu Bekirdere rampaları mevkiinde trafik yavaşladı.Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Bugün öğle saatlerinden itibaren TEM otoyolu Bekirdere Rampaları, viyadük ve tüneller bölgesinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk oluştu. Araçlar bu bölgede yavaş ilerlemek zorunda kaldı. TEM Otoyolu’nda zaman zaman arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalar sonucu ulaşım yavaşladı. Yollardaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
(Görüntülü) Tatilcilerin Dönüşü Devam Ediyor
RAMAZAN Bayramı tatilinden dönenler TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu Bekirdere rampaları mevkiinde trafik yavaşladı.Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu...
08 Haziran 2019 Cumartesi 15:49
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