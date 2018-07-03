(Görüntülü) Tatilcilerin, davullu-zurnalı tatil keyfi
MERSİN'de bir grup tatilci, davul-zurna eşliğinde girdikleri denizde gönüllerince dans edip, eğlendi. Yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşlar deniz kıyılarına akın etti. Yüzerek serinlemeye çalışanlar, renkli görüntüler...
03 Temmuz 2018 Salı 15:40
MERSİN'de bir grup tatilci, davul-zurna eşliğinde girdikleri denizde gönüllerince dans edip, eğlendi. Yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşlar deniz kıyılarına akın etti. Yüzerek serinlemeye çalışanlar, renkli görüntüler oluşturdu. Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde müziksever bir gurup, eğlencenin farklı bir yönünü buldu. İsimlerinin Yusuf Ateş ile Ergün Mülayim olduğu öğrenilen 2 kişinin denizde yüzerken davul-zurna çalmaları, arkadaşlarının da dans ederek eğlenmeleri görenleri şaşırttı. O anlar, sahildekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.
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