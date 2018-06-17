(Görüntülü) Tatilciler, Uzungöl’e akın etti, kilometrelerce konvoy oluştu

Selçuk BAŞAR -Emre KOLTUK TRABZON- TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bayram tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler selfie yaptı, doğanın keyfini çıkardı.10 kilometreyi bulan araç konvoylarının oluştuğu Uzungöl girişinde, yokuşta dur-kalk yapan çok sayıda araç arıza yaptı, yolda kaldı. Yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkan Uzungöl’de bayram tatili fırsat bilen yerli-yabancı turistler bölgeye akın etti. Çam ağaçları, yemyeşil bitki örtüsü ve gölüyle büyüleyen Uzungöl'ü en çok Körfez ülkelerinden turistleri ağırladı. Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler selfie yaptı, doğanın keyfini çıkardı. Uzungöl’e araçlarıyla gitmek isteyenler uzun araç konvoyları oluştururken, bölgedeki otel ve konaklama tesisleri de yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Ramazan bayramında Uzungöl'de yaşanan doluluk oranı otel, pansiyon ve restoran sahiplerini memnun etti. '10 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU' Uzungöl'de yaşanan yoğunluk nedeniyle 10 kilometreyi bulan araç konvoyları oluştu. Dik yokuşta dur-kalk yapan araçlar, arızalandı, yolda kaldı.Yolda kalan araçlara çekicilerle müdahale edildi. Tatilciler, Uzungöl'de yaşanan park ve trafik sorununa çözüm bulunmamasına tepkilerini dile getirdi. Bayram tatili için Giresun’dan Uzungöl’e ailesiyle birlikte gelen Ömer Ege trafik yoğunluktan yakındı, "10 kilometreyi bulan araç kuyruğu var. 2 saattir kuyrukta bekliyoruz. Ailecek perişan oldukö dedi. Uzungöl’de ki trafik sorununun çözümünün sadece trafiği Uzungöl’ün merkezinden çıkarılmasıyla mümkün olacağını söyleyen işletme sahibi olan Gökhan Kazaz ise, “Yol eksikliğinden dolayı burada kaldık. Yokuş çıkarken dur kalk yapan araçların çoğu arıza verdi. Uzungöl’ün trafik çilesinden kurtulması için merkezden geçmeyen bir alternatif yol yapılması gerekiyorö diye konuştu. 'HER YIL GELİYORUZ' Bayram tatilini Uzungöl’de geçirmek için İstanbul’dan geldiğini belirten Yusuf Dilber de "Karadeniz başlı başına bir turizm cenneti ama Uzungöl dünyada sayılı yerlerden bir tanesi. Sırf Uzungöl’ü görebilmek için neredeyse her yıl geliyorum. Zaman zaman değişiklikler olsa da yine de görülmeye değer bir yerö ifadelerini kullandı. UZUNGÖL Çaykara İlçesi'ne 20 kilometre mesafedeki denizden bin 250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son dönemde imar kirliliği ile gündeme gelen Uzungöl’de kaçak yapılar için Kentsel Dönüşüm Projesi planlanıyor.