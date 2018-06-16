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(Görüntülü) Tatilciler dönüşe geçti

RAMAZAN Bayramı'nın ikinci gününde evlerine geri dönenler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun İzmit kesiminde yoğunluğa neden oldu. Bazı bölgelerde araçlar adım adım ilerledi. Bayram talinin ikinci gününde tatilciler dönüşe geçti. TEM...

RAMAZAN Bayramı'nın ikinci gününde evlerine geri dönenler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun İzmit kesiminde yoğunluğa neden oldu. Bazı bölgelerde araçlar adım adım ilerledi.

Bayram talinin ikinci gününde tatilciler dönüşe geçti. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun İzmit kesimi İstanbul istikametinde araç yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu'nun Kuruçeşme ile Alikahya kesimlerinde yoğunluk yaşanırken, Bursa istikametinden gelerek D-100 Karayolu'na girenler şehir merkezinde yoğunluğa neden oldu. D-100 Karayolu'nu kullananlar TEM Otoyolu İzmit Batı gişelerinden otoyola yöneldi. TEM otoyolunun bazı kesimlerinde ulaşımın iki şeride düşmesi nedeniyle araçlar adım adım ilerledi. İstanbul istikametinde yaşanan yoğunluğun bu gece ve yarın devam etmesi bekleniyor. Osmangazi Köprüsü ve Topçular-Eskihisar Feribot hatlarında ise herhangi bir yoğunluk olmadığı öğrenildi.

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