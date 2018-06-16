(Görüntülü) Tatilciler bulutlu havaya rağmen deniz kenarından ayrılmadı
16 Haziran 2018 Cumartesi 17:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
- 2Aşırı sıcak ve güneşe dikkat
- 3Aşırı sıcak ve güneşe dikkat
- 4(Görüntülü) Rize'de deniz dolgusuna...
- 5Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eminlatif: Bayramda...
- 6Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eminlatif: Bayramda...
- 7Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eminlatif: Bayramda...
- 8(Görüntülü) Tabancayla yaralanan eli,...
- 9Rize'de deniz dolgusuna yapılacak...
- 10Rize'de deniz dolgusuna yapılacak...
- 1Bayram harçlıkları için sanal dünya...
- 2'Yaz tatili öğrenme kaybına neden...
- 3(Görüntülü) FSMVÜ beşinci dönem mezunlarını...
- 4FSMVÜ beşinci dönem mezunlarını uğurladı
- 5Oxford University Press Türkiye’de yeni...
- 6Hayırsever iş adamından eğitime 350...
- 7(Görüntülü) Öğretmenden 'Dijital...
- 8Öğretmenden 'Dijital kültürde çocuk...
- 9“Üniversitelerin patent sayıları artıyor"
- 10Uğur Okulları 50'nci yıl mezunlarını...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Meteoroloji uyardı: Yarın öğlene kadar...
- 2DHA İSTANBUL - METEOROLOJİ UYARDI: YARIN...
- 3Mersinli hayvanseverlerden eylem
- 4BBP Genel Başkanı Destici’den sükunet...
- 5Süleyman Soylu: Türk bayrağını dikeceğiz...
- 6DHA ANKARA:BBP Genel Başkanı Destici’den...
- 7İşçi servis midibüsü devrildi: 7 yaralı
- 8SÜLEYMAN SOYLU: TÜRK BAYRAĞINI DİKECEĞİZ...
- 9Başbakan Yıldırım: Yapmak için değil,...
- 10ek fotoğraflar// İstanbul'da bayram...
- 11ek fotoğraflar// İstanbul'da bayram...
- 12Muharrem İnce Sancaktepe'de konuştu
- 13 MUHARREM İNCE SANCAKTEPE'DE KONUŞTU
- 14 MUHARREM İNCE SANCAKTEPE'DE KONUŞTU
- 15DHA YURT BÜLTENİ-15
- 16Suruç'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya...
- 17Şampuan ve krem kutularındaki kokaine...
- 18Kamyonet restorana girdi: 6 yaralı
- 19Bayram tatilinde acı kaza bilançosu :...
- 20Fotoğraflar // AK Parti İstanbul İl Başkanı...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:03
|05:24
|13:16
|17:17
|20:46
|22:48