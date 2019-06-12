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(Görüntülü) Tatil harçlığını karaoke mikrofonu satarak çıkarıyor

ADANA'da karaoke mikrofonu satan Mahmut Ağda (12), hem tatil harçlığını çıkardığını hem de ailesine destekte bulunduğunu söyledi. Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde üzerinde açtığı seyyar tezgahta karaoke mikrofonu ve cep telefonu...

ADANA'da karaoke mikrofonu satan Mahmut Ağda (12), hem tatil harçlığını çıkardığını hem de ailesine destekte bulunduğunu söyledi. Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde üzerinde açtığı seyyar tezgahta karaoke mikrofonu ve cep telefonu aksesuarları satan Mahmut Ağda, satış yaparken sıcaktan korunmak için taktığı hasar şapkasıyla ilgi çekiyor. Yoldan geçenlere karaoke mikrofonuyla seslenen Ağda, "Çalışmayı çok seviyorum. Hem tatil harçlığımı çıkarıyorum hem de aileme destek oluyorum. Tanesi 50 TL'den günde 4-5 tane karaoke mikrofonu satıyorum" dedi.

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