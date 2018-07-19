Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

(Görüntülü) Tatil dönüşü polisten sürücülere uyarı

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), () Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tatil sonrası evlerine dönmek için araçlarıyla ilçeden ayrılan sürücülere ve yabancı turistleri taşıyan tur otobüslerine uyarıda bulunarak, uyulması gereken...

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), () Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tatil sonrası evlerine dönmek için araçlarıyla ilçeden ayrılan sürücülere ve yabancı turistleri taşıyan tur otobüslerine uyarıda bulunarak, uyulması gereken kuralları anlattı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, tatil için Kemer'e gelen yerli ve yabancı turistlerin evlerine güvenli şekilde ulaşabilmeleri için Kemer 1 çıkışı D400 karayolu üzerindeki uygulama noktasında otomobil sürücülerine, yabancı turistleri taşıyan tur otobüs sürücülerine ve Kemer- Antalya arası taşımacılık yapan toplu taşıma araç sürücülerine bilgilendirme yaptı. Emniyet personelleri bu kapsamında sürücülere trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve levhalarına karşı duyarlı olmaları, hız limitlerini aşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücüler uygulama için teşekkür ederken, polis tur otobüsü sürücüsüne yaptığı uyarının ardından yabancı turistlere de İngilizce Kemer ilçe polisi olarak iyi yolculuklar ve iyi tatiller dileriz diye seslendi. Turistler de polisleri alkışladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Sevcan Sarıca Beneklioğlu, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak bugün, tatil için Kemer'i seçen vatandaşlarımızın dönüş yolunda trafik kazası meydana gelmeden ya da herhangi bir sorun yaşamadan evlerine ulaşabilmeleri açısından bilgilendirme faaliyetleri ve değişik uyarı ve ikazlar yaptık. İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Rasim Oymaağaç'ın da sosyal projelere verdiği destekle bu tür faaliyetlerimiz devam edecek dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325