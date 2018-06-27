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(Görüntülü) Taş ocağında patlatma heyelana neden oldu: 2'si asker, 3 ağır yaralı (2)

ASKERLER OLASI FACİAYI ÖNLEMİŞ Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada meydana gelen ve seken taşlarla 2'si asker, 3 kişinin ağır yaralandığı heyelanda, olası facianın eşiğinden dönüldüğü...

ASKERLER OLASI FACİAYI ÖNLEMİŞ

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında kontrollü patlatma yapıldığı sırada meydana gelen ve seken taşlarla 2'si asker, 3 kişinin ağır yaralandığı heyelanda, olası facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.

Kontrollü patlatma için güvenlik önlemi alan görevlilerin yolu ulaşıma kapattıği, ancak vatandaşların patlatmayı izlemek için taş ocağı bölgesine yakın bir yere toplandığı öğrenildi. Olay yerine gelen askerlerin, tehlike yaşanabileceği gerekçesiyle kalabalığı uzaklaştırdığı, bu sırada büyük bir gürültü ile patlatma yapıldığı belirlendi. Patlatmanın şiddetiyle heyelan meydana geldiği, dağdan kopan toprak ve kaya yığınının yolu kapladığı belirtildi. Vatandaşları bölgeden uzaklaştırdıktan sonra kendileri de çıkmaya çalışan asker ve görevlilere, çevreye saçılan taşların isabet ettiği bildirildi.

Olayda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Kadim Özer (25), Jandarma Er Muhammet Çetin (21) ile taş ocağı şirketi çalışanı Rıfat Başar'ın (32) Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Taş ocağındaki patlatma ile ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ruhsatsız olduğu öne sürülen taş ocağı için daha önce eylem yapan bölge halkı, ocağın kapatılmasını istemişti.

Bu arada, taş ocağındaki patlatma nedeniyle 2 saat kapalı kalan Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı.

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